In wenigen Tagen wird in Tulln die Lehrstellenbörse 2017 abgehalten . Denn auch wenn heute immer mehr junge Leute Höhere Schulen besuchen, gibt es auch noch jene, die sich bewusst für eine Karriere mit Lehre entscheiden.

Einer davon ist Moritz Berthold aus Absdorf. „Eines Tages hat er von sich aus gesagt: Ich will einen Beruf lernen und nicht mehr in die Schule gehen“, berichtet Ursula Berthold. Und weil sie selbst in diesem Alter genauso war („Ich hab‘ mir von meinen Eltern damals auch nicht dazwischen reden lasssen.“) und weil sie ihren Sohn seinen Weg gehen lassen will, erklärte sich die Mutter einverstanden: „Einzige Bedingung ist, dass er die Lehre dann auch abschließt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich daran hält.“ Zur Zeit besucht Moritz noch die Polytechnische Schule (PTS) Tulln.

„Unter fachkundiger Anleitung können die jungen Menschen ihre Stärken herausfinden.“ Alexandra Huber, PTS-Direktorin

Direktorin Alexandra Huber bestätigt, dass der junge Mann sehr zielstrebig ist: „Ja, er weiß was er will. Aber nur ein kleiner Teil unserer Schüler weiß das schon so genau.“ Sie bedauert, dass die PTS genau wie viele Lehrberufe ein ungerechtfertigtes Imageproblem hat: „Viele sagen leider immer noch: Geh‘ nicht ins Poly, das ist ein verlorenes Jahr.“

In der Übungswerkstatt in der PTS Tulln: Ursula und Moritz Berthold mit Direktorin Alexandra Huber. | NOEN, Peischl

Dabei sei häufig gerade das Gegenteil der Fall. „Erst unlängst hatten wir ein Mädchen, das unbedingt eine Konditorlehre machen wollte. Aber sein Klassenvorstand meinte ,Probier‘ doch wenigstens die HLW‘… Dabei eignet sich das Jahr bei uns perfekt zur Orientierung. Unter fachkundiger Anleitung können die jungen Menschen ihre Stärken herausfinden“, erklärt Huber. Die Auswahl reicht von technischen Zweigen wie Holz, Elektro, Metall und Mechanik bis zu Handel/Büro, Tourismus und Gesundheit/Kosmetik.

„Grundsätzlich sollten die Schüler bei der Anmeldung bis März einen Wunschbereich angeben. Zu Schulbeginn im September interessieren sie sich häufig für etwas ganz anderes, aber wir finden immer eine Lösung“, erklärt die Direktorin weiter. Schließlich sei es enorm schwierig, schon mit 14 Jahren genau zu wissen, was man will.

Orientierung und Überblick für Schüler

„Jugendliche haben zu gewissen Berufen auch gar keinen Bezug. Wir geben Orientierung und einen Überblick“, betont Huber. Genau wie mehr als 20 lehrlingsausbildende Firmen aus dem Bezirk Tulln wird sie daher mit der PTS Tulln auf der Lehrstellenbörse in Tulln vertreten sein. Vormittags ist für Schulklassen geöffnet, nachmittags auch für Eltern, die sich gemeinsam mit ihren Kindern informieren wollen - Anmeldung nicht vergessen!