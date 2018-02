Ein Meilenstein im Lebenslauf jedes Künstlers ist es, seine Werke auf internationaler Ebene zu präsentieren. Für eine Tullnerin ist dieser Traum nun in Erfüllung gegangen: Bettina Reitner wird im März ihre Werke am 5. internationalen Kunstsalon in Freiburg-Tiengen einem Publikum aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz vorstellen.

Nach ihrem Ökologiestudium und ihrem wissenschaftlichen Werdegang widmet sich die Malerin seit 2013 wieder ihrer künstlerischen Passion und hat nun den Sprung in die internationale Szene geschafft. Grundsätzlich arbeitet sie abstrakt mit den verschiedensten Materialien. Unter anderem mit Acryl, Baumaterialien, Steinmehlen, Asche, Bitumen, Tusche, Beize oder Kreide. „Jedes dieser Materialien hat für mich seinen eigenen Reiz“, betont die Künstlerin, die Wert darauf legt, ihre Bilder den jeweiligen Emotionen und Vorstellungen entsprechend „greifbar“ zu gestalten.

Ihre Werke, die übrigens nicht nur käuflich zu erwerben, sondern auch auf Zeit zu mieten sind, konnten in den letzten Jahren bereits bei Kunst im Tullner Raum (Minoritenkloster), bei den Tagen des offenen Ateliers und bei den Baumgartner Kulturtagen bewundert werden.

Reitners Bilder kann man auch „probehängen“, um ihre Wirkung auf den Besitzer und dessen Wohnraum zu testen. „Mit dem Einsatz von Kunst kann mit wenig Aufwand eine individuelle, einprägsame Raumwirkung erzielt werden“, so die Kunstschaffende.