Fünf Jahre lang war er Teilzeit-Tullnerfelder, jetzt kommt er mit seinem aktuellen Programm „The Making of DADA“ ins Danubium: Alf Poier. Viele kennen ihn als hyperaktiven Bühnen-Kasperl mit lustigen Zeichnungen oder als Songcontest-Teilnehmer, der in Riga 2003 den sechsten Platz holte.

Aber hinter dem Kaspar steckt mehr, viel mehr. Wer wollte, konnte das schon lange erkennen — in seinen Programmen oder 2008 bei der Eröffnung seiner „Botschaft für Bewusstsein, Scheißdreck und Kunst“ in Eggendorf (Sitzenberg-Reidling).

„Entscheidend ist, dass man sein eigenes Wesen erkennt und danach lebt.“ Alf Poier

„Es war ganz lustig am Land, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, gerade in Wien sein zu müssen, wo ja weiter mein Hauptwohnsitz war und ist“, erinnert sich Poier. Die Botschaft in Eggendorf sperrte er wieder zu. Ein ähnliches Projekt schwebt ihm jetzt als Altersvision vor: „Da sitze ich dann mit weißem Bart und bin für die Leute der verrückte Alte, den man besuchen kann, um sich mit ihm über die verrückte Welt auszutauschen.“

Sinnfragen beschäftigen ihn seit seiner Jugend. „Aber Sinnfragen entstehen aus der Begrifflichkeit heraus, nicht aus der reinen Anschauung. Tiere haben dieses Problem nicht“, philosophiert Poier. Bei ihm entstand daraus eine „metaphysische Verzweiflung“ und dann gab es zwei Möglichkeiten: Sich ins Nichts, die Stille, die Meditation begeben oder absurd werden. Und Poier wurde zum Kasperl: „So entstand mein persönlicher DADA.“ Diesen Weg kann das Publikum in der ersten Hälfte des Programms nachvollziehen, in der der Künstler aus seinen Jugendtagebüchern liest.

Die zweite Hälfte gestaltet sich als dadaistische Werkschau auf Videowalls. „Sehr absurd, sehr schräg und absolut anders als der bekannte Poier“, verspricht er selbst. Dabei wollte er ja eigentlich Austropopper werden. Hunderte Lieder hatte er geschrieben, war von einer Plattenfirma zur nächsten gepilgert, aber erst als er aus seiner Verzweiflung zum Kasperl wurde, kam der Erfolg. Zum 50er schenkte sich Poier jetzt die Single „I hob‘s gsehn“, auch sie ist ein zentraler Bestandteil von „The Making of DADA“.

„Auf Wiedersehen!“ an die hohe Politik

Immer bleiben wird Poier ein unangepasster Querdenker: „Ich hab‘ hohe Politiker mit den Worten ,Auf Wiedersehen!‘ begrüßt und Nationalräte aus der ersten in die letzte Reihe versetzt. Ich will, dass die vorne stehen, die Leistung bringen und nicht die, die politisch instrumentalisiert sind. Wer etwas geleistet hat, kann stolz sein. Wer alles geschenkt bekommt, landet bestenfalls im depressiven Hedonismus.“ Diese Einstellung habe ihm auch Schwierigkeiten eingehandelt. Trotzdem versteht er Künstler nicht, die sich anbiedern und verbrüdern, anstatt zu versuchen, etwas zu bewegen oder zumindest anzuregen.

