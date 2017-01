Die Hobby-Heimatforscherin Maria Knapp aus Winkl hat eine Chronik ihres Heimatortes verfasst.

Im Buch wird die Geschichte des Dorfes, von der Entstehung der Landschaft ausgehend, über die Zeit der Herren von Winkl, die Verwaltung durch verschiedene Herrschaften, die Weltkriege, Kommassierung, bis hin zur Gegenwart nachgezeichnet.

Nicht zu kurz kommen die verschiedenen Berufe, Vereine und Genossenschaften. Weitere Beiträge widmen sich der Schreibung des Ortsnamens, der Ortsverwaltung, Archäologischen Funden, Hochwässern und sonstigen Katastrophen, dem Brauchtum und Topographien.

Das Buch hat 267 Seiten mit 367 Bildern und ist bei der Autorin ( 02279/3680) bzw. am Gemeindeamt Kirchberg erhältlich.

Sozusagen in letzter Minute vor Drucklegung konnte noch ein Originalwappen des Ulrich von Winkl für das Titelblatt entdeckt werden. Zu verdanken ist dies Günter Marian vom NÖ Landesarchiv, der im Zuge der Recherchen für seine Diplomarbeit über die Herren von Winkl deren Originalwappen in einem Wappenbuch der Bruderschaft St. Christoph am Arlberg aus dem 14./15. Jahrhundert entdeckt hat.

Abt Heinrich Findelkind benötigte Geld für den Hospiz- und Kapellenbau und reiste mit „Botenbüchern“ durch ganz Europa. Darin konnten sich Geldgeber mit ihrem Familienwappen und ihren jährlichen Spendenbeträgen an die Bruderschaft eintragen – so auch Heinrich, Hans und Ulrich von Winkl.