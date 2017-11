20 Staaten haben sich bei der Klimakonferenz darauf verständigt, bis 2025 aus der Kohlekraft auszusteigen. Laut einer Meldung der APA soll Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) bei der Klimakonferenz in Bonn angekündigt haben, dass das Kohlekraftwerk in Dürnrohr bereits 2020 abgedreht werden soll und mit den Betreibern bereits gesprochen worden sei. EVN-Pressesprecher Stefan Zach dazu: „Bisher gab es mit uns keine Gespräche“.

Zwei Kohlekraftwerke in Österreich

Natascha Unger, Pressesprecherin von Andrä Rupprechter, dem Minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: „Österreich hat sich der Antikohleallianz angeschlossen. Es hat Gespräche gegeben, dass sich der Minister einen Ausstieg bis 2020 wünscht.“

In Österreich sind derzeit zwei Kohlkraftwerke in Betrieb. Verbund betreibt im steirischen Mellach ein Fernheizkraftwerk und EVN in Dürnrohr.

EVN-Sprecher Stefan Zach: Das Kraftwerk Dünrohr ist ein Eckpfeiler der Versorgungssicherheit in Ostösterreich. Dieser Standort wird noch lange eingesetzt bleiben. Wann der Umstieg auf ein anderes Verbrennungssystem erfolgt, hängt von den festgelegten Betriebsstunden ab, das kann vor oder nach 2025 sein.“ Dürnrohr ist außerdem im Falle eines Black-Outs ein Fixpunkt der Netzaufbauphase.

Kraftwerk Dünrohr ist ein Eckpfeiler der Versorgungssicherheit in Ostösterreich.

Pressesprecher Florian Seidl von Verbund: „Mellach wird bis 2020 aus dem Kohlebetrieb aussteigen, wahrscheinlich schon früher. Die Versorgung von Graz wird durch Gasbetrieb gewährleistet. Verbund setzt in der Stromerzeugung und Wärmegewinnung auf erneuerbare Energien, wie z.B. Wasserkraft.“

Gleichzeitig startet ein Vorzeigeprojekt „Green Energy Lab“ zur Entwicklung und Demonstration grüner Energietechnologien am Weg zu 100 % erneuerbarem Strom und Wärme in Österreich. Das neu entstehende „Green Energy Lab“ ist das größte jemals genehmigte Innovationsprojekt. Es soll insgesamt über 100 Unternehmens- und Forschungspartner in 31 Teilprojekten im Wert von 150 Millionen Euro umfassen. Das Green Energy Lab wird von Energie Burgenland, Energie Steiermark, EVN und Wien Energie getragen sowie von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich und dem steirischen Green Tech Cluster unterstützt.