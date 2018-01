Nachdem bereits am Silversterabend ein Einsatz für die Feuerwehr Klosterneuburg abzuarbeiten war, wurden die Einsatzkräfte zu einem "Wohnungsbrand" in die Tauchnergasse alarmiert.

Müllraum stand in Flammen .

Noch im Feuerwehrhaus wurde der Einsatzleiter darüber informiert, dass es sich hierbei um einen Brand in einem Müllraum handelt. Bereits während der Anfahrt wurde ein Einsatz unter Atemschutz vorbereitet. An der Einsatzstelle konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden, da der Brand bereits von einem aufmerksamen Passanten mittels Feuerlöscher abgelöscht wurde. Die Brandursache wurde im Anschluss von der Polizei abgeklärt.

Auch am Neujahrstag wurden die Einsatzkräfte zu einer Brandmelderauslösung in das Pflegeheim in der Martinstraße alarmiert.

Hier lag der Auslösegrund für die Brandmeldeanlage bei einem brennenden Mistkübel, der bereits abgelöscht wurde.