Patrick Csar ist gebürtiger Südburgenländer (Bezirk Oberwart). Dort war er schon als Heimatforscher mit Schwerpunkt 1. und 2. Weltkrieg tätig (z.B. mit dem Ergebnis seiner Homepage „http://im-gedenken.jimdo.com“ über die Soldaten seines Geburtsortes Rotenturm a.d. Pinka).

Seit mehr als einem Jahr wohnt er nun in Königstetten, somit ist Tulln sein neuer Heimatbezirk geworden. Dadurch wurde Csar nun in diesem Bezirk aus geschichtlichem Interesse mit Schwerpunkt 1. und 2. Weltkrieg als Heimatforscher tätig. Sein Ziel ist es, ein Gefallenen- und Vermisstenverzeichnis der beiden Weltkriege des Bezirkes Tulln, mit den Informationen des letzten Truppenkörpers, Todestag und –ort, Grablage etc., zu erstellen.

„Ein Viertel aller Personen, die im ersten oder zweiten Weltkrieg waren, ist noch immer vermisst.“ Patrick Csar

„Bei Soldaten des 2. Weltkrieges, zum Beispiel, hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. So wurden russische Archive geöffnet und so manches Vermisstenschicksal kann dadurch als ,in Kriegsgefangenschaft verstorben‘ geklärt werden. Auch wurden viele Soldaten aus Einzelgräbern oder kleineren Friedhöfen auf große Kriegsgräberstätten umgebettet“, erläutert der Hobbyahnenforscher. In diesem Zusammenhängen konnte Patrick Csar erfreulicherweise bis dato schon einigen Hinterbliebenen neue Informationen zukommen lassen: „Ich habe schon einigen Familien sagen können, was mit den Vermissten passiert ist. Es ist interessant, welche Schicksale dahinterstehen.“

Das Kriegerdenkmal in Königstetten befindet sich am Friedhof und erinnert an die Vermissten und Gefallenen im ersten und zweiten Weltkrieg. | NOEN

Er arbeitet in seinen Forschungen mit den Gemeinden des Bezirkes sowie mit Archiven und Institutionen, wie dem Österreichischen Staatsarchiv, dem Roten Kreuz Suchdienst, dem Verein Deutsche Kriegsgräberfürsorge oder der „Deutschen Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht“, zusammen.

So werden die NÖN-Leser ersucht, mit Informationen zu ihren gefallenen Angehörigen wie Fotos, Feldpostbriefe, Soldbuch, Wehrpass etc. mitzuhelfen. Dabei kann jeder noch so kleinste Hinweis von Bedeutung sein (PatrickCsar@gmx.at oder 0664 / 2400970).

Soldatenschicksale interessieren Csar

Gerade heuer, dem 100. Jahrestag des Kriegsendes des 1. Weltkrieges, ist dieses Thema wieder brisant. Durch die Klärung von Soldatenschicksalen in der eigenen Familie ist Csar das Thema ein Herzensanliegen geworden und er möchte auch anderen Familien bei der Klärung von eigenen Soldatenschicksalen behilflich sein. „Mir geht es hier vor allem um das Andenken an die Väter, Söhne und Brüder die auf den Kriegsschauplätzen in ganz Europa ihr Leben gelassen haben“, so Csar.