KÃ¶nigstetten

Damit kann man den Vierbeinern in der kälteren Jahreszeit einen trockenen, gut isolierten Unterschlupf anbieten und verhindert somit die Ausbreitung von Krankheiten. Nun hat Steppan dieses Katzenhotel, das er persönlich signiert hat, gemeinsam mit Vier Pfoten an den Tierschutzverein Klosterneuburg in Königstetten übergeben. Der Verein hat die Kastration von Streunerkatzen stets unterstützt und wird das Hotel in der Umgebung von Tulln aufstellen lassen.

„Ich freue mich sehr, dass ich Vier Pfoten beim Thema Streunerkatzen unterstützen kann“, sagt Andreas Steppan. „Auch der Tierschutzverein Klosterneuburg fördert seit langem Kastrationsprojekte für streunende Katzen, damit leistet er wertvolle und nachhaltige Arbeit im Sinne der Tiere. Mein im Sommer selbst gebautes Katzenhotel bietet den streunenden Katzen in der Tullner Gegend nun ein warmes und geschütztes Plätzchen.“

Vier Pfoten Projektleiterin Veronika Weissenböck bedankte sich bei Steppan für seinen Einsatz für die Katzen: „Herr Steppan hat sich sehr viel Zeit genommen, um uns in der Streunerhilfe – natürlich unentgeltlich - zu unterstützen.“

Beatrice Aigner, Obfrau des Tierschutzvereins Klosterneuburg, erklärt: „Es ist uns ein Anliegen , dass die Arbeit für Streunerkatzen weitergeführt wird, da es immer noch so viele unkastrierte Populationen gibt, und der Bedarf an Kastrationsprojekten weiterhin wirklich groß ist.“

Weitere Informationen sowie einen Bauplan des Hotels unter: http://www.vier-pfoten.at/themen/heimtiere/katzen-2/alles-katze/