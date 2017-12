Bei einem internationalen Qualitätswettbewerb für Fleisch und Wurstwaren, welcher Ende Oktober in Stuttgart stattfand, wurde das Hausgeselchte der Königstettner Fleischerei Gutscher mit der Goldmedaille prämiert. Die Jury vergab sogar die Höchstnote von 50 Punkten.

Für seine Blutwurst wurde der Blunznkaiser schon vielfach ausgezeichnet. In dem kleinen Familienbetrieb (vier Personen in der Produktion) in Königstetten werden aber auch noch viele andere regionale Spezialitäten hergestellt, so zum Beispiel das Hausgeselchte.

ALtes Hausrezept kommt zum Einsatz

Nach einem überlieferten Hausrezept wird dieses mit schmackhaften Naturgewürzen jedoch ohne Geschmacksverstärker gewürzt. Bei der Herstellung verzichtet der Fleischermeister auf die Zugabe von Wasserbindemittel (Phosphat). Geräuchert wird das Hausgeselchte über Buchenholz.

Von den Kunden wird das Hausgeselchte nicht nur aufgrund des hervorragenden Geschmacks geschätzt, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass das Fleisch für diese Hausspezialität von Schweinen aus der Zucht heimischer Bauernhöfe („Tullnerfelder Schwein“) stammt.