KÃ¶nigstetten

Es ist wieder soweit: Der Theaterverein Königstetten, die „Fisolenbema“, wird heuer das Boulevardstück „Verliebt, verlobt, verlogen“ von Bernd Gombold im Stalltheater (Wienerstraße 26) zum Besten geben.

Der Inhalt des Stücks verspricht lustige Kurzweile: Endlich im Mittelpunkt stehen, neidvolle Blicke zugeworfen zu bekommen, weil ein berühmter Schlagerstar für einige Tage in die schmucke Ortschaft kommt und dazu auch noch ein Fernsehteam anreist. So etwas kann sich wohl nur im Traum oder, wie jetzt, auf der Theaterbühne des Stalltheaters ereignen.

Nein, es gibt sie nicht, die heile Welt des Schlagers. Das muss auch Karin erfahren, die bei einem Preisausschreiben ein Wochenende mit ihrem Idol gewonnen hat. Der arme Mann ist nun völlig überfordert.

Die öffentliche Generalprobe dieser Komödie findet am Donnerstag, 3. November um 20 Uhr statt. Die Premiere geht am 4. November um 20 Uhr über die Bühne. Weitere Vorstellungen erfolgen am Samstag 5. November um 20 Uhr, am Sonntag, 6. November um 15 und 19 Uhr, am 11. November um 20 Uhr, am 12. November um 16 und 20 Uhr, und am 13. November um 15 Uhr. Auf Grund der großen Nachfrage spielt der Theaterverein eine Zusatzvorstellung am Samstag, den 19. November um 15 Uhr.

Restplätze können unter 0676 / 90 30 041 von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr reserviert werden.