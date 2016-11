Die geplante Umfahrung für Königstetten geistert seit mehr als zehn Jahren durch die NÖN. Aber, wie es Bürgermeister Roland Nagl formuliert: „So weit wie jetzt waren wir noch nie.“

Was nun die bekannten Fakten zum Projekt angeht: Sechs Millionen Euro sind eine Menge Geld und 7,5 Hektar verbaute Fläche sind auch nicht so wenig. Als kleine Hilfe fürs räumliche Vorstellungsvermögen: Das entspricht etwas mehr als zehn Fußballfeldern.

Am Sonntag ist erster Advent, es beginnt die Zeit der Wünsche, daher: Mögen die verkehrslärmgeplagten Anrainer der Königstettner Ortsdurchfahrt und der LB14 in Langenlebarn und Muckendorf langfristig die prognostizierte Verbesserung erleben. Möge die dauerhaft mit Asphalt versiegelte Fläche keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Und mögen wir alle nicht scheinheilig sein, solange wir so gerne und so viel mit dem Auto unterwegs sind. Wobei es sich mit Straßen und Verkehr ähnlich verhält wie mit Angebot und Nachfrage oder Henne und Ei. Man weiß nie so genau, was zuerst da war.