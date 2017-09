Im 21. Jahrhundert sollten beide Elternteile die gleichen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt haben. Ein wichtiger Baustein dafür sind gut ausgebaute Kinder-(nachmittags-)Betreuungseinrichtungen.

Im Bezirk tut sich da seit geraumer Zeit Einiges. So feierte St. Andrä-Wördern gerade 25 Jahre Schulkindbetreuung. Oder in Grafenwörth, da wird im neuen Kindergarten eine eigene Gruppe für Ein- bis Zweieinhalbjährige eingerichtet.

So weit, so gut. Woran es vielerorts noch hapert, das ist die Flexibilität, die in immer mehr Berufen als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Zu Semesterbeginn muss entschieden werden, ob man überhaupt eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen will, und wenn ja, bitte wann genau, mit Wochentagen und exakter Uhrzeit. Dem gegenüber steht die neue Arbeitswelt der Eltern. Nine-to-five-Jobs waren vorgestern, heute ist oft kein Arbeitstag wie der andere - flexibel sein ist die Devise. Unsere Betreuungseinrichtungen leisten viel, wenn sie jetzt auch noch darauf eingehen, gibt‘s noch mehr Lob im Pensenbuch.