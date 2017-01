Mit Mitte 40 geht es offenbar los: Man blickt verklärt zurück und wundert sich über die Jetzt-Zeit, zum Beispiel angesichts des Sternsingens: In den 1980ern ging es zeitig in der früh los. Der Melchior war kohlrabenschwarz geschminkt. Beim Friedhofswärter (Jugendschützer, bitte kurz weglesen) gab‘s einen süßen Likör zur Stärkung. Nachmittags und tags darauf setzten die Sternsingergruppen ihre Wege fort, bis bei allen Haushalten zumindest angeklopft worden war.

Heute werden die königlichen Kronen oft nur widerwillig aufgesetzt (Verkleiden ist uncool), Schminken geht sowieso gar nicht. Die Dauer der Aktion wird auf einen Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag begrenzt. Häuser mit mehreren Stockwerken ohne Aufzug sind tabu (viel zu anstrengend).

Wie soll das in Zukunft weitergehen? Vielleicht gibt es ja die WhatsApp-Gruppe CMB, die Sternsinger-Botschaft kommt als Videogruß, gespendet wird per Online-Banking. Die armen Kinder können weiter in den warmen Stuben videospielen, whatsappen, instagrammen und was sonst noch angesagt ist.