In vitro Fertilisation – das hört sich im ersten Moment etwas kryptisch an. Dabei wird in besagtem Reagenzglas ein Spermium in eine Eizelle eingebracht und diese somit befruchtet. Die befruchtete Eizelle, dann bereits Embryo, wird in den Uterus der Mutter transferiert und wächst dort zum Baby heran. Dies ist heutzutage keine Hexerei mehr.

Zu dieser Befruchtung im Labor kann man stehen, wie man will. Von „es ist unnatürlich“ bis hin zu „was ist da schon dabei“ sind alle Meinungen vertreten. Für viele Paare ist es jedoch ein Lichtblick oder sogar die einzige Möglichkeit sich doch noch fortpflanzen, oder anders gesagt – endlich ein Kind zeugen zu können.

Dem neuen Leben wird es egal sein, denn es kann sich dessen gewiss sein, dass es ein absolutes Wunschkind der Eltern ist.

In Tulln entstand das modernste Reproduktionszentrum des Bundeslandes und die Rosenstadt wird nun auch zur Stadt der Störche. Was kann es Schöneres für das Image geben, als eine Stadt zu sein, in der Leben geschaffen wird.