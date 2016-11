Ein junges Mädchen steckt mit den Händen in den Taschen stoisch abwartend Schläge ein, bis es Blut spuckt und noch länger. Das Prügelvideo, das zuerst auf Facebook auftauchte, sorgt österreichweit für Aufsehen. Das zur Gewalt anstiftende Mädchen soll zeitweise auch im Bezirk Tulln gewohnt haben.

Ja, das ist alles sehr schockierend, wobei egal ist woher Täter und Opfer stammen. Das Entscheidende ist das Alter der Beteiligten.

Rückblende 1: Tullnerfeld in den 1980er-Jahren, Bekannte, ja sogar Freunde des Verfassers dieser Zeilen, driften kurzzeitig (mehr oder weniger gewalttätig) in die damals boomende Skinhead-Szene ab, weil sie rebellieren wollen, weil es cool ist, weil sie dazugehören wollen. Erwachsen geworden, sieht ihre Welt ganz anders aus.

Rückblende 2: USA in den 1950er-Jahren. James Dean erlangt mit einem Drama, in dem Jugendliche mit gestohlenen Autos auf einen Abgrund zurasen (wer zuerst hinausspringt, ist ein Feigling), Weltruhm. Der Titel des Films: „Rebel without a Cause“ oder bei uns „Denn sie wissen nicht, was sie tun“.