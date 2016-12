Tulln soll einen neuen Filmpalast mit vorerst fünf, später vielleicht sogar sechs Sälen bekommen. Im ersten Impuls verleitet das zum Jubeln, wenn da nicht schon das zentrumsnahe Stadtkino von Wolfgang Storff wäre, dessen zwei Säle immerhin mit modernster Digitaltechnik ausgestattet sind.

Preis für die Ansiedelung von Star Movie ist der Totalverzicht der Stadt auf die Lustbarkeitsabgabe, eine angebliche „Bagatellsteuer“, die Herr Storff jahrelang brav zahlen durfte. Bei fünf bis sechs Sälen und entsprechenden Besucherzahlen erreicht die Bagatellsteuer rasch Dimensionen, die einem Stadthaushalt dauerhaft durchaus zuträglich wären.

In St. Pölten besteht neben dem 11-Säle-Monster Megaplex auch noch das Cinema Paradiso mit drei Sälen (und die Stadt lukriert in Summe einen schönen Batzen Lustbarkeitsabgabe). Das Vorbild wäre kein schlechtes: Das kleinere Programmkino in Zentrumsnähe und der Mini-Multi am Rand von Tulln.

Zu befürchten ist aber, dass unsere kleine Stadt samt ihrem Einzugsgebiet das nicht stemmen kann.