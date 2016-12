Wenn etwas passiert, rufen wir „die Rettung“. Hinter der „Rettung“ steht aber eine Vielzahl von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfern, Rettern, Sanitätern und da Tulln ein Stützpunkt ist eben auch Notärzten. Als Laien müssen wir uns glücklicherweise weder um das dem Notfall entsprechende Personal, noch um das angemessene Fahrzeug kümmern. Ja, auch beim Fuhrpark kann „die Rettung“ viel bedeuten, vom

Behelfssanitätseinsatzwagen (ein schönes Wort, sagen Sie jetzt drei mal hintereinander Behelfssanitätswagenfahrereinsatzdienstbesprechung) bis eben zum Notarztwagen.

Letzterer kommt zum Einsatz, wenn es wirklich um etwas (meist Lebensrettung) geht. Zwei Notfallsanitäter und ein Notarzt verfügen darin über eine eindrucksvolle Ausstattung (sie umfasst alleine 194 Wörter!). Im Tullner Stadtgebiet trifft der NAW in durchschnittlich fünf, im Bezirk in zehn bis 20 Minuten ein. Mit dem Erhalt des Stützpunktes bleibt das auch in Zukunft so. Auch jene, die noch keine Situation erlebt haben, in der jede Minute zählt, sollten mitfeiern.