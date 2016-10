Der Verein „Menschen leben“ leistet bundesweit wertvolle humanitäre Hilfe (werfen Sie dazu bitte einen Blick ins Internet, das würde diesen Rahmen hier mehrfach sprengen). Aber bei der Einrichtung eines Flüchtlingsquartiers in St. Andrä-Wördern lief nicht alles optimal.

Gemeindevertreter erfuhren nur durch Zufall von dem Projekt. Selbst wenn Information nicht verpflichtend ist und die Lokalpolitik kein Mitspracherecht hat: So ganz im Geheimen erhält die Sache einen Anstrich, den sie nicht verdient. Vorerst sollen zehn unbegleitete junge Männer in das Haus einziehen. Wenn sie gut betreut werden (wie etwa in Mitterndorf eine weitaus größere Gruppe), wird es keine Probleme geben.

Anschläge, Terror und allgegenwärtiger Informationsüberfluss auf der einen und Menschen, deren Horizont an der Nasenspitze endet, auf der anderen Seite, haben dafür gesorgt, dass die Angst vor allem Fremden irrational wächst.

Mit Geheimnistuerei und gnädiger Minimalinformation in letzter Minute erweist sich eine professionelle Hilfsorganisation selbst keinen guten Dienst.