Treffen sich zwei Nobelpreisträger im Jahr 2047. Sagt der eine zum anderen: „Kannst’ dich noch erinnern, vor 30 Jahren in Tulln? Die Fong, der Jackson, du und ich beim Wheat Genetics Symposium… Da waren wir noch ganz am Anfang und hatten noch keine Ahnung, dass das, was wir da so vor uns hingesponnen haben, tatsächlich der Schlüssel zur langfristig abgesicherten Ernährung für die ganze Welt war…“

Ja, das klingt jetzt stark nach Science Fiction. Andererseits kostet der Kommunikator aus der Kultserie Raumschiff Enterprise aus den späten 1960er-Jahren unseren heutigen, sehr realen Smartphones nicht einmal ein müdes Lächeln.

Warum soll es also keine positiven Folgen haben, wenn im Jahr 2017 mehr als 500 Wissenschafter aus 46 Nationen beim „Körndl-Kongress“ über Ernährung diskutieren?

Denken Sie daran, wenn Sie zu jenen Pendlern gehören, die sich noch immer ärgern, weil das Veranstaltungszelt einen Teil der heiß begehrten Gratisparkfläche am Nibelungenplatz beanspruchte: Ihr Parkplatz war in guten Händen.