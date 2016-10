Das Wiedehopfpärchen von der Wagramkante hat ausgebrütet. Jetzt kann der viel diskutierte Stupa doch gebaut werden.

Ob die seltenen Vögel schon dort waren, bevor die Stupa-Gegner ihr Herz für Tiere entdeckten, oder ob es sich um eine Zwangsehe von nachträglich angesiedelten Exemplaren handelt? Wie der Brutkasten zufällig exakt dort aufgetaucht war, wo die Baumaschinen auffahren sollten? Egal, das ist jetzt nicht mehr von Bedeutung.

„Die Vogelhochzeit ist nun aus, die Vögel fliegen all‘ nach Haus“, heißt es in dem Volkslied. Am Wagram ist es noch nicht so weit. Helmut Ferrari und seine Stupa-Gegner wollen den Bau weiter bekämpfen und alle Rechtsmittel ausschöpfen. Es wird sich schon etwas finden. Wir leben ja im Zeitalter der großen Aufregung.

Einer der wenigen, die gelassen bleiben, ist der Leiter des Stupa-Projekts der buddhistische Mönch Bop Jon Sunim Tenzin Tharchin. Hinter seinem Lächeln weiß er vermutlich, dass irgendwann die allerletzte Strophe folgt: „Das Käuzchen bläst die Lichter aus und alle ziehn vergnügt nach Haus.“