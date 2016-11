Zeitgleich zum Fußball-Länderspiel Österreich gegen Irland ging in Tulln eine Handball-Partie über die Bühne. Eine unglückliche Beginnzeit! Aber trotz der großen Konkurrenz war die Sporthalle bestens besucht. Tullns Handballer spielten vor einer so großen Kulisse wie seit der Übersiedlung in die neue Heimstätte überhaupt noch nie. Und am Ende gaben die hunderten Fans Standing-Ovations für ein Tullner Team, das soeben einen Bundesligisten aus dem Cup gekickt hatte.

Der Sieg selbst überrascht weniger als das deutliche Ergebnis. Außenseiter waren die früheren HLA-Spieler und Cupsieger Schmölz, Bozso, Vizvary & Co. nicht. Aber dass der Sieg so ungefährdet war, kam doch unerwartet und macht Lust auf mehr. Die Mischung in der Mannschaft stimmt, Oliver Nikic, den Tulln nicht mehr lange wird halten können, und Maximilian Wolffhardt sind Versprechen für die Zukunft. Die Bank ist breit, die Quantität fast so groß wie die Qualität.

Tulln ist im Cup noch die eine oder andere Überraschung zuzutrauen. Wichtiger aber ist die Meisterschaft. Tulln muss sie gewinnen, denn jedes weitere Jahr in der Landesliga wäre ein verlorenes. Diese Mannschaft gehört in die Bundesliga. Und selbst dort würde man eine gute Rolle spielen. Das hat das Cupspiel gegen Tirol gezeigt.