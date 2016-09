Die Landwirtschaftliche Fachschule Tulln soll in den nächsten fünf Jahren auslaufen. Die Verwertung der Landesimmobilien, auf denen sie errichtet wurde, wird noch Gegenstand von Diskussionen und Verhandlungen sein. Die größte Agrarmesse Österreichs wird in Zukunft wahrscheinlich nur mehr alle vier Jahre, statt wie bisher alle zwei, in Tulln stattfinden.

Viele Gemeinden im Tullnerfeld wachsen immer näher zusammen, Felder verschwinden, an ihrer Stelle entstehen Wohn- und Betriebsgebiete. Immer größere Bodenflächen werden versiegelt. Fasst man das alles zusammen, schrillen die Alarmglocken in Sachen Landwirtschaft im Tullnerfeld.

Andererseits stand dieses Wochenende auch ganz im Zeichen der quicklebendigen und sehr aktiven Landjugend. Mehrere Gruppen aus dem Bezirk absolvierten Projektmarathons und setzten innerhalb von 42,195 Stunden anspruchs- und sinnvolle Projekte für die Allgemeinheit um. Wenn diese jungen Menschen auch in Zukunft dem Agrarsektor im Tullnerfeld erhalten bleiben, muss man sich keine Sorgen machen.