Drei Bezirksteams werden die letzten Spiele des Jahres erst im nächsten Jahr nachholen können. Neben Wiesendorf (in Großmugl) halten Muckendorf und St. Andrä-Wördern zur Halbzeit bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

„Wir geben uns dem Muckendorfer Wettergott geschlagen, nicht aber den Muckendorfer Fußballern“, bringt es Wörderns sportlicher Leiter Robert Fink süffisant auf den Punkt. Wördern hätte das Derby gerne noch heuer ausgetragen. Zumal der Gegner aktuell keinen Trainer hat …

Das Wetter und der tiefe Boden spielten Muckendorf in die Karten. Dass man das Derby am ersten Adventwochenende (!) nicht durchpeitschen wird wollen, ist verständlich. Wie hat es Obmann Rousavy formuliert? „Irgendwann muss Schluss sein, die Spieler wollen ja auch in die Pause gehen.“

Drei Ligen höher (Würmla) waren zwei Spieler in der Pause, nicht aber der Verein: Roman Sopusek befand sich auf Hochzeitsreise, Frank Egharevba auf Heimaturlaub. Und man kann ihnen nicht böse sein, dass sie ihrer Mannschaft im letzten Spiel des Jahres fehlten.

Generell ist aber festzuhalten: Spiele vom Herbst in das Frühjahr zu verlegen, ist Wettbewerbsverzerrung. Da eine Transferzeit dazwischen liegt, ist die Ausgangssituation eine ganz andere.