Stadt- und Bezirksparteiobmann Andreas Bors war ein aufstrebender Jungpolitiker, der jetzt jüngster Bundesrat werden sollte. War? Sollte?

Ein Foto vom Jahreswechsel 2006/2007 zeigt den damals 17-Jährigen mit zwei Freunden in Hitlergruß-Pose. Das wurde ihm erneut zum Verhängnis.

Das Foto hatte bereits vor drei Jahren Furore gemacht. Ein Gerichtsverfahren gegen Bors war aufgrund von Verjährung eingestellt worden. Folglich dürfte sich erstens heute niemand mehr überrascht zeigen und zweitens sollte niemandem ein und dasselbe Vergehen ein zweites Mal angelastet werden.

Man kann Bors manches vorwerfen: Seine Aussagen sind oft populistisch, provokant und naturgemäß eher im rechten Meinungsspektrum angesiedelt. Aber in seiner Zeit als erwachsener, aktiver Politiker streifte er (im Gegensatz zu manchen seiner blauen Gesinnungsgenossen) kein einziges Mal an nationalsozialistischem Gedankengut an. Man ist geneigt, ihm die Sache mit der saudummen Jugendsünde abzunehmen. Die sollte ihm nicht zum Verhängnis werden dürfen.