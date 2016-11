Wir leben im Zeitalter der großen Aufregung. Wenn in Absurdistan jemand eine Idee hat, über die sich ein anderer empört, steht das sofort auf „setzen Sie bitte hier das asoziale neue Medium ihrer Wahl ein“.

Das jüngste „Phänomen“ (das Wort hatte einst eine gewichtigere Bedeutung) der sogenannten Horrorclowns, ging am Bezirk nahezu spurlos vorbei. Beim Tullner Halloween Clubbing wurden Clown-Masken sicherheitshalber verboten, das war ‘s schon wieder.

Was derzeit sonst noch so aufregt im Tullnerfeld? Zum Beispiel Bettler vor Supermärkten („Letztens hat mich einer angesprochen - richtig unangenehm…“) oder zehn unbegleitete junge männliche Asylwerber (werden von vielen grundsätzlich als potenzielle Terroristen und Vergewaltiger gesehen), die in einem Haus in St. Andrä-Wördern professionell betreut werden sollen. Und kürzlich saß ein 16-jähriger Syrer mit Gruselclown-Maske am Tullner Hauptplatz und bettelte - wenn er nicht gerade Frauen bedrängte. Nein, Letzteres ist frei erfundener Schwachsinn - bitte nicht posten oder teilen.