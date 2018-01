Wahlbeisitzer zu sein ist eine oft undankbare, aber stets verantwortungsvolle Aufgabe. Warum tut sich das überhaupt jemand an? Die Gründe mögen vielfältig sein: vom demokratischen Selbstverständnis und Interesse bis dahin, dass „die Partei“ (welche auch immer) oder der Bürgermeister das von „ihren Leuten“ einfordern.

Fest steht, dass man damit nicht reich wird. Gabi Gröbl hat für die NÖN im Bezirk recherchiert: Die Höhe der Aufwandsentschädigung reicht vom Mittagessen beim lokalen Wirt bis zu Geldleistungen von höchstens 60 Euro pro Tag (Klosterneuburg) bzw. 12 Euro pro tatsächlich geleisteter Stunde (Grafenwörth). Erschwerend hinzu kommt, dass der kurze Wahlkampf noch vor der Ballsaison endet. In der Bezirkshauptstadt etwa steht so manchem Beisitzer der ÖVP direkt nach dem Einsatz beim parteieigenen Blumenball „a schware Partie“ am Wahlsonntag bevor.

Was wir alle tun können, um den Einsatz der Wahlhelfer zu honorieren, ist, nicht zu Hause zu bleiben und wenigstens der einen Stimme, die wir haben, Gehör zu verschaffen.