Auf die Handballer wartet eine Woche der Wahrheit. Am Dienstag, 20. Dezember, fordern sie im ÖHB-Cup HLA-Verein Leoben. Tulln hofft auf einen Hexenkessel, auf ein volles Haus. Bislang mussten die Tribünen nur bei Länderspielen ausgefahren werden – es wäre an der Zeit für eine Premiere im Klub-Handball.

Die Steirer sind Favorit. Leoben hat das Heimspiel gegen die Fivers, immerhin Österreichs regierenden Meister und Cupsieger, nur um ein Tor verloren – und auch in Krems mit demselben Ergebnis nur knapp den Kürzeren gezogen (28:29).

Sie werden Landesligisten Tulln unterschätzen – und genau da liegt die Chance. Aber ganz so aussichtslos, wie es die Papierform vermuten lässt, sind die Tullner nicht. Sechs Mann des aktuellen Kaders (Kristof und Mario Vizvary, Schmölz, Bozso, Schneider, Großschmidt) wissen bereits, wie es sich anfühlt, Österreichischer Cupsieger zu sein! Da hat man dem Gegner einiges voraus …

Das fast genauso wichtige Spiel steigt für Tulln vier Tage zuvor, wenn man in der Meisterschaft den noch ungeschlagenen Tabellenführer Korneuburg empfängt. Die beiden Teams spielen in einer eigenen Liga und werden sich den Titel untereinander ausmachen. Ein Sieg und der Sprung auf Platz eins in der Landesliga wäre die perfekte Einstimmung und Werbung für den Cup-Showdown gegen Leoben.