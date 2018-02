Um das Produkt besser zu verkaufen, sind Verbände oft erfinderisch. Die „Erste Liga“ im Fußball ist in Wahrheit die zweite. Hinter der „Elite-Liga“ im Eishockey versteckte sich die Landesliga. Den Etiketten-Schwindel gibt es in der aktuellen Saison nicht mehr. Die „Landesliga“ hat ihren alten Namen wieder. Neu ist der Modus. Gespielt wurde in zwei Gruppen, nach Hin- und Rückrunde standen die vier Halbfinalisten fest.

Tulln und Stockerau spielten in einer eigenen Liga. Der EHCT feierte acht Siege, der Erzrivale neun. Die Gruppenspiele waren nur ein Vorgeplänkel – genauso wie die einseitigen Partien im Halbfinale. Nach zehn Spielen beginnt die Saison von vorne.

Der Titelverteidiger hat gegenüber dem Vorjahr fast eine komplette Linie verloren, Stockerau seinen Kader vergrößert. Die Lenaustädter sind folglich Favorit. Für Tulln spricht die Serie von 16 Siegen in Folge. Seit Patrick Privoznik in Tulln Trainer ist, hat er alles gewonnen.

Stockerau gegen Tulln – das ist ein Duell, das Würze hat. So gut die beiden Vereine in der Jugend auch zusammen arbeiten: In der Kampfmannschaft ist es vorbei mit der Freundschaft.

Wir dürfen uns auf zwei, vielleicht drei packende Finalspiele freuen. Aber bei aller Rivalität: 70 Strafminuten, wie sie Tulln in Mödling kassiert hat, darf es nicht mehr geben!