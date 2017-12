In der Saison 17/18 gibt es im Bezirk zwei Kampfmannschaften weniger als in der vergangenen. In der kommenden könnte das Tullnerfeld zwei weitere verlieren. Königstetten (Spielgemeinschaft mit Tulbing) und Wiesendorf (SG mit Großweikersdorf) haben den Anfang gemacht. Jetzt denken Altenwörth, Kirchberg und Großriedenthal darüber nach, den alleinigen Kampfmannschafts-Betrieb einzustellen.

Eine Spielgemeinschaft bringt in Zeiten von Funktionärskrisen und bei zu wenigen nachrückenden Spielern aus der eigenen Jugend Vorteile: mehr „Eigene“ in der Kampfmannschaft, Kostensenkung, höhere Förderung durch Gemeinde, ….

Die Kehrseite der Medaille: Kirchberg fällt – im Falle eines Altenwörther Abstiegs und eines Großriedenthaler Klassenerhalts – um zwei Derbys um. Derbys sind das Salz in der Fußballsuppe – noch dazu in derselben Gemeinde. 700 Zuschauer waren vor zehn Jahren beim Spiel Kirchberg gegen Altenwörth dabei. Das aber wichtigste Argument gegen eine SG ist gar kein sachliches, sondern ein emotionales. Hinter jedem Verein steckt eine Geschichte. Stecken Personen, die Herzblut und Geld in ihren Verein gesteckt haben. Tradition verpflichtet. Das Eingehen einer Spielgemeinschaft kann nur der letzte Ausweg sein.