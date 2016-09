Im Spiel eins nach der Ära Schalkhammer wirkte der SV Sieghartskirchen wie paralysiert. Kaum zu glauben, dass diese Mannschaft vor etwas mehr als drei Monaten Meister der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel wurde. Was das Team am Wochenende gegen Rohrbach bot, war schon ein spielerischer Offenbarungseid. Kein Zweikampfverhalten, kein Pressing, keine Aggressivität. Es hatte den Anschein, als ob man sich nach der vierten Niederlage in Folge mit dem sofortigen Wiederabstieg schon anfreundet. Da dürfte selbst der Gegner Rohrbach überrascht gewesen sein. Die Gölsentaler spielten über weite Strecken mit Sieghartskirchen eine „Hösche über das ganze Spielfeld“.

So kann es einfach nicht weitergehen. Die Luft wird immer dünner. Die Trainerfrage sollte schnellstens geklärt werden, denn so wie das Team agierte, braucht sie einen Input von außen. Jetzt steht mit Melk eine weitere schwierige Aufgabe ins Haus. „Siegharts“ muss sich der fußballerischen Kardinaltugenden bewusst werden: nämlich beißen, zwicken und kratzen - und „Grasfressen“, wenn es sein muss auch 95 Minuten. In diesem Match hatte nur „Mini“ Mick das Format, in einer 2. Landesliga zu spielen. Der Rest des Teams muss über den Kampf ins Spiel kommen, ansonsten ist kein Land in Sicht.