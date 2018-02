Leobendorf hat die beste Abwehr der Liga. Dass der Herbstmeister in 15 Runden nur drei Gegentreffer kassiert hat, ist eine unfassbare Quote. Allzu sicher darf sich der zweimalige Vizemeister, der in den beiden vergangenen Saisonen unglaubliche 120 (!) Punkte geholt hat und trotzdem nie Erster geworden ist, aber auch diesmal nicht sein. Stripfing lauert mit nur einem Punkt Rückstand am zweiten Platz.

Verloren hat Leobendorf im Herbst überhaupt nur ein einziges Mal: gegen den SV Langenrohr, der seinerseits vor eigenem Publikum noch immer ungeschlagen ist. Auch das Stripfinger Starensemble konnte die ‘Rohrer Festung nicht einnehmen.

Acht Heimspiele stehen noch aus. Wenn der SVL auch in diesen ungeschlagen bleibt, wäre das großartig. Kein einziges Heimspiel verlieren – das hat der längstdienende Verein der 1. Landesliga in den immerhin schon 25 (!) Saisonen, in denen er in Niederösterreichs höchster Spielstufe vertreten ist, noch nie geschafft.

Im Frühjahr geht es tabellarisch um nichts mehr. Der Klassenerhalt ist fix, der Kampf um die Cup- und Aufstiegsplätze verloren. In den Heimspielen aber geht es um alles. Behält Langenrohr tatsächlich seine noch immer blütenweiße Weste, wäre das ein Rekord – wahrscheinlich für die Ewigkeit.