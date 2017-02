Mit Aufmerksamkeit und Sorge wurde beim SV Langenlebarn die Debatte um den Bau einer neuen Tullner Sportanlage verfolgt. Immerhin gab es die Idee einer gemeinsamen Nutzung durch beide Vereine – bis hin zu einer möglichen Fusion der beiden Traditionsklubs.

Die Pläne sind vorerst auf Eis gelegt, der Bau ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Keiblinger-Stadion wird saniert. Der FC Tulln kann mit der Zwischenlösung gut leben. Die Sanierungskosten übernimmt die Stadtgemeinde. Über fehlende Unterstützung hat sich der Traditionsklub auch bisher nicht beklagen dürfen. Der Platzwart, der sich um drei Plätze kümmert, wird seit Jahrzehnten aus der Gemeinde-Kasse bezahlt. Und vor Jahren ist die Stadtgemeinde mit einem Vorschuss entgegen gekommen.

Die Diskussion, die Kräfte zu bündeln, kann aber wieder kommen. Sie ist in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, einen Obmann an der Spitze eines harmonierenden Funktionärs-Teams zu finden, auch legitim. In erster Linie ist es aber eine Frage der Emotion und nicht des Verstands. Wobei es im gegenständlichen Fall (aus Sicht Langenlebarns) jeglicher Vernunft entbehren würde, den auf finanziell, sportlich, infrastrukturell und personell auf gesunden Beinen stehenden SDL zu „opfern“.