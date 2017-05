Der Abstiegskampf ist härter denn je. In fast allen Ligen mit Bezirksbeteiligung. Und darüber hinaus.

Die Ergebnisse in der aktuellen Runde sind auffallend ähnlich: In Österreichs tipico-Bundesliga gewann der Letzte ebenso wie in der 2. Landesliga West und Ost sowie in den Gebietsligen Nord-Nordwest und West. Die Schlusslichter in der Sky Go Ersten Liga und der Regionaliga Ost gingen zumindest nicht als Verlierer vom Platz. In anderen Worten: In den ersten sechs Ligen gab es nur einen Letzten, der nicht anschreiben konnte, in den ersten zehn nur drei.

Zwei kommen aus dem Bezirk: Würmla und der heuer noch punktelose SV Zwentendorf. Der SVW musste sich Rohrendorf geschlagen geben. Zur Ehrenrettung sei angemerkt: Würmla hat gegen keinen Geringeren als den Zweiten der Frühjahrstabelle verloren, der seit neun Meisterschaftsspielen ungeschlagen ist und sechs davon gewonnen hat. Das laut Tabelle Sechs-Punkte-Spiel gegen einen vermeintlich direkten Konkurrenten im Abstiegskampf war in Wahrheit keines. Denn an Rohrendorf darf sich Würmla nicht orientieren, dort muss Verlieren erlaubt sein. Der Gegner im Abstiegskampf heißt Gaflenz. Und das direkte Duell kommt erst. Geht man von einem Absteiger aus, kann es Würmla noch immer aus eigener Kraft schaffen!