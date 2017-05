Würmla ist Letzter in der 1. NÖN Landesliga, Atzenbrugg Letzter in der 2. Landesliga West, Zwentendorf Letzter in der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel, Absdorf Letzter in der Gebietsliga Nord-Nordwest.

In Abstiegsgefahr sind sechs weitere Vereine, darunter St. Andrä-Wördern und Muckendorf als Dritt- und Viertletzter in der 1. Klasse Nordwest, aus der es drei Absteiger geben könnte.

Es droht ein Horror-Szenario, eine starke Nivellierung nach unten. Vier, fünf Absteiger sind realistisch, sechs möglich. Und dabei spielt schon jeder vierte Bezirksverein in einer 2. Klasse, aus der man nicht mehr absteigen kann.

Überhaupt ist der Bezirk so schlecht unterwegs wie eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Insgesamt befinden sich 16 (!) der 24 Tullnerfelder Vereine in der unteren Tabellenhälfte ihrer jeweiligen Liga. Meisterchancen hat nur noch Rust, aber diese sind bei einem Rückstand von fünf Punkten nur noch theoretischer Natur.

Den höchsten Sieg eines Bezirksvereins hat am vergangenen Wochenende übrigens der USC Fels gefeiert. In Euphorie verfällt bei den Wagramern aber keiner: Eingefahren wurde das 5:0 gegen das noch immer punktelose Schlusslicht ESV Krems. Und gesehen hat es kaum jemand. Es gab doppelt so viele Fußballer am Platz wie Zuschauer …