In vier von acht Fußball-Ligen mit Bezirksbeteiligung stehen Mannschaften aus dem Tullnerfeld am Tabellenende. In zwei Fällen ist klar warum. Altenwörth verpflichtete sieben Spieler. Kein einziger lief auch tatsächlich für den Gebietsligisten aufs Feld, weil der Verein die vermeintlichen Neuzugänge zu spät angemeldet hatte. Tulbing (2. Klasse Donau) fiel wegen eines Bedienfehlers im Online-Systems gar um neun Transfers um. Das kann keine Mannschaft kompensieren.

Auch der Fall des FC Tulln hat mit der Transferzeit zu tun. Quantität statt Qualität, um den Konkurrenzkampf zu beleben – das war der falsche Ansatz. Insbesondere in der Tormannfrage hat der Verein genauso daneben gegriffen wie der Goalie selbst bei zu vielen Bällen. Deshalb tut man gut daran, sich nicht auf Tipps oder Lebensläufe zu verlassen, sondern potenzielle Neuzugänge zu beobachten und zu testen – selbst bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, wie es sie beim „Nachbereitungsspiel“ am Donnerstag gegen Weißenkirchen geben könnte.

Und dann gibt es noch Großriedenthal. Die Verletzung von Gligic war der Anfang vom Ende. Und wenn sich Trainer Werner Fischer mit bald 45 Jahren selbst aufstellen muss und zu den Besseren seiner Mannschaft zählt, ist klar, dass nicht der Trainer Schuld an der Situation ist, sondern das ihm zur Verfügung stehende Spielermaterial.