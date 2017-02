Dem EHC Tulln ist eine kleine Sensation gelungen. Damit, dass man die Amstettner Wölfe in zwei Finalspielen in die Knie zwingen und nach dem Titel-Hattrick 2012, 2013 und 2014 über den vierten Landesmeistertitel in der Klubgeschichte jubeln würde, war nicht zu rechnen. Schon der Erfolg im Heimspiel war eine Überraschung gewesen.

Eine noch größere ist der 6:1-Auswärtssieg der im Grunddurchgang so dominant und heimstark gewesenen Amstettner: Vor eigenem Publikum hatten sie alle sieben Spiele mit einem Gesamtscore von 53:9-Toren gewonnen und insgesamt 13 der 14 letzten Spiele für sich entschieden. Ihre einzige Niederlage erlitten sie gegen … erraten, Tulln. Klar: Der Meisterschafts-Modus spielte Tulln in die Karten.

Im Grunddurchgang hat Amstetten doppelt (!) soviele Punkte gemacht wie Tulln, ehe im Play-Off alles wieder von vorne begann. Und Tulln hat sowohl im Hin-, als auch im Rückspiel das Glück des Tüchtigen gehabt. Aber mit Glück alleine hat der Titel nichts zu tun.

Im Nachhinein hat Obmann Willi Hummel mit dem Trainerwechsel alles richtig gemacht. Patrick Privoznik ist seit vier Spielen im Amt. Alle vier hat der EHC Tulln gewonnen. Privoznik hat die bestmögliche Werbung in eigener Sache gemacht. Jetzt kann der Verein gar nicht anders, als ihn auch für die nächste Saison als (Spieler-) Trainer zu verpflichten.