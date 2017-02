Dominic Rauscher, SV Würmla, wird zum Problemfall für die Tullnerfelder. Denn: Obwohl Rauscher 2006 als Nachwuchsspieler für den SVW tätig war, gilt er laut Verband 2017 nicht als Eigenbauspieler. Alles klar? Nein? Nun, damit stehen Sie nicht alleine da. Der sportliche Leiter Würmlas, Franz Königshofer, fiel auch aus allen Wolken. Rauscher wurde natürlich auch unter der Prämisse nach Würmla zurückgeholt, weil er vermeintlich in die EB-Regelung fiel. Mitnichten!

Rauscher war von April 2006 bis zum 1. Jänner 2008 bei Würmla tätig, wechselte dann nach Zwentendorf (wo er damals auch unter die Nachwuchs- vulgo „Eigenbauregelung“ fiel). Damals galt man als „EB“, wenn man drei Jahre ohne Unterbrechung beim selben Verein gespielt hat. Das wurde 2013 geändert. Jetzt ist man „Eigenbauspieler“, wenn man zwei Jahre en suite beim selben Verein tätig war. Und damit sind wir wieder beim Problem: Die Regel ist in dieser Wortwahl zu hinterfragen. Kurios dabei ist, dass gerade ein so „fluktuierender Verein“ wie der SVW an der Eigenbauregelung scheitert. Jetzt will man sich einmal die Dienste eines ehemaligen Jugend- und damit vermeintlichen „Eigenbauspielers“ sichern, doch Rauscher gilt wieder als „Fremder“ – und ist damit der zehnte (!) Nicht-EB-Spieler ...