Die Neugestaltung des Zugangs zur Innenstadt von der Schiffsanlegestelle über den Klosterweg hatte für Aufruhr gesorgt. Vor allem der goldgelbe Sandbelag war für die Opposition ein gefundenes Fressen. Zahlreiche Alternativvorschläge werden seitdem mit dem Satz „Anstatt goldene Straßen zu bauen…“ eingeleitet.

In Sachen Budget 2018 sind ähnliche Debatten vorprogrammiert. Rund um den Gartensommer 2018 fließt erneut viel (Förder-)Geld, pardon, natürlich handelt es sich ohnehin immer um unser aller Steuergeld, ins Stadtzentrum. In der Opposition mehren sich die Stimmen, die sagen: Es reicht, noch schöner muss es nicht mehr werden. Die TVP verteidigt „DAS Ereignis des Jahres 2018“ mit dauerhaften positiven Effekten für alle Bürger und Gäste.

DIE Wahrheit gibt es nicht, aber am ehesten liegt sie in der Mitte. Denn auch die Forderung, die anderen Stadtteile nicht zu vergessen, ist nicht von der Hand zu weisen. Sonst ergeht es einem in Tulln eines Tages wie in Paris, wo es abseits der edlen touristischen Pfade rasch unappetitlich wird.