Es gibt viele Dinge, die im Lauf der Zeit verloren gehen. In diesen Tagen schaut es schlecht fürs Zuhören aus. Es gilt Meinungen, Inhalte und Slogans um jeden Preis anzubringen.

Fairerweise muss man sagen, dass das Zuhören bei manchen Menschen leichter fällt als bei anderen. Wenn zum Beispiel Felix Baumgartner oder Andreas Gabalier Luft holen, um etwas zu sagen … erinnert sich mancheiner an die Rülpswettbewerbe seiner Kindergartenzeit.

Andererseits gibt es blitzgescheite Kapazunder, bei denen Zuhören das pure Vergnügen ist. Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher (am 11. Mai mit den Science Busters im Danubium zu sehen) oder Physiker Werner Gruber (zeigte am Weltkreuztag in Tulln Physik in Extremsituationen) sind Paradebeispiele.

Die beiden treffen (im Gegensatz zum Schreiber dieser Zeilen) nicht jeden Tag Menschen, die noch klüger sind als sie selbst. Trotzdem hören sie im Gespräch auch dem anderen zu. Vor allem aber verstehen sie es, mit ihrer Begeisterung andere anzustecken und zu motivieren, anstatt alles schlecht zu reden.