Andy Lee Lang, ein Vollblut-Rock ’n’ Roll-Musiker, der schon mit Größen wie Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, George Harrison oder Fats Domino auf der Bühne stand, beehrte vergangenes Wochenende das Danubium.

Mit im Gepäck die siebenköpfige Band „The Spirit“, mit der er die Zuseher in eine einzigartige Weihnachtsstimmung versetzte. Amerikanische Weihnachts-Klassiker wie „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ wurden von Lee Lang samt Band in rockige und swingende Rhythmen verpackt. Andy’s Versionen von „Merry Christmas Everyone“ und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ waren die musikalische Highlights der Show.

Vor allem die Art, wie der 51-jährige Entertainer mit seinen 30 Jahren Bühnenerfahrung das Klavier von vorne, hinten, seitlich, auf dem Boden liegend und in der Luft bespielte, grenzte an akrobatische Einlagen der Extraklasse.

Auch nach mehr als zwei Stunden wurde das Publikum noch mit grandiosen Zugaben befeuert.