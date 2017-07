Der Direktor des „La Sierra University Wind Ensemble“ Giovanni Santos bedankte sich bei Kulturgemeinderat Peter Höckner für das Zustandekommen dieses außergewöhnlichen Events und die freundliche Aufnahme. Im Rahmen einer Europatour gastierte das Ensemble einen Tag in der Blumenstadt, wo sie auf die Musiker der Stadtkapelle Tulln trafen.

Mit einer Hommage an Johann Strauss starteten die Kalifornier mit „Thunder and Lightning“ (Unter Donner und Blitz), passend zum Wetter, denn eigentlich hätte die Veranstaltung am Nibelungenplatz stattfinden sollen. Nach einer einfühlsamen Bach Interpretation stand der gewaltige „Ringmaster‘s March“ am Programm, gefolgt von „Tus Ojos“, gesungen von Anthony León, der mit seiner Stimme das Atrium zum Beben brachte. Entgültig verzaubert waren die Besucher nach seiner „Ave Verum“ Darbietung.

Im Anschluss an das Konzert folgte am Nibelungenplatz ein gemütlicher Dämmerschoppen mit der Stadtkapelle Tulln, den auch die kalifornischen Musiker sehr genossen, kräftig applaudierten und sich bei Speis und Trank stärkten.