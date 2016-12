Der „Oberst“ brachte die Kunstwerkstatt nach zwei Jahren wieder an die Kapazitätsgrenzen.

Laut und falsch – die pure Hingabe in Tulln .

730 lange Tage mussten Fans und Freunde warten, bis es endlich wieder hieß: „1-2-3 Oberst!“. Nie ist die Kunstwerkstatt voller, nie die Liedauswahl skurriler, die Kostüme irritierender und Tonfall samt Text abwegiger, als an einem Christtag mit Gernot Pohl alias „Oberst“.

Ja, die Meinungen mögen in mancher Hinsicht ein wenig auseinanderdriften, was die Gesangesleistung dieses Ausnahmetalents betrifft. Es kam auch vor, dass der gelernte Religionsprofessor hier und da einen Abstecher in die dicht gedrängten ersten Reihen tätigte. Nicht, um sich als geborener „Antitainer“ feiern zu lassen, sondern um nach den Anfangssätzen der nächsten Strophe zu fragen.

Die Band verzieh ihm jeden noch so kleinen Fehler mit gekonntem Rhythmuswechsel, was bei den gemischten Songs aus den letzten 40 Jahren der Pop- und Rockgeschichte durch den ohrenbetäubenden Wiederhall des Publikums nicht weiter auffiel, und schließlich standesgemäß mit „The lion sleeps tonight“ sein Ende fand.

Nach über drei Stunden beiderseitiger Hingabe stellte sich letztlich nur die Frage: „Wie überbrücke ich die kommenden 730 Tage?“