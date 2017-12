Im Kraftwerk Altenwörth begann im November nach der Revision an der Turbine Nummer drei die Revision an der linksufrigen Schleuse.

Im Zeitraum von sechs Jahren muss jede der zwei Schleusen an der Donau revidiert werden. Dabei werden die Öffnungs- und Schließmechanismen auf beiden Seiten saniert, die oberwasserseitigen und unterwasserseitigen Füll- und Entleerschütze repariert, bewegliche Teile neu gelagert, eingerichtet und schlussendlich neuer Korrosionsschutz aufgebracht. Diese Arbeiten – die von Eigen- und Fremdpersonal durchgeführt werden - dauern rund vier Monate und werden in den Wintermonaten durchgeführt, wo die Donau wenig Wasser führt und wenige Passagierschiffe unterwegs sind.

Verbund sucht aus dem Raum Tulln Lehrlinge

Im Kraftwerk Altenwörth wird in Eigenregie laufend saniert und revidiert. Derzeit sind in Altenwörth 20 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei Lehrlinge. Die Ausbildung beginnt bei VERBUND in der Lehrwerkstätte Ybbs-Persenbeug. Derzeit sucht VERBUND junge Menschen, die sich für den Doppelberuf Elektriker/Metalltechniker interessieren. Jährlich werden in Ybbs ca. 30 Kraftwerkerinnen und Kraftwerker für die gesamte Donau ausgebildet. Vor allem im Raum Tulln werden Interessenten gesucht. Dazu lädt VERBUND am Donnerstag, 11. Jänner, von 8 bis 15 Uhr, in die Lehrwerkstätte Ybbs-Persenbeug zu einem Schnuppertag. Die Ausbildner und Lehrlinge zeigen die Werkstätte und das Internat. Dazu können die Interessierten selbst Hand anlegen und unter sachkundiger Anleitung feilen, drehen, bohren und schweißen. Anmeldung bei Robert Nußbaummüller, unter Telefon 0043 664 828 68 28.