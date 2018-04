„Wir haben uns überlegt, was können wir machen, das uns von anderen unterscheidet“, so Kurator Christian Bauer über die Zeit als es galt, ein neues Konzept für das Egon Schiele-Museum zu erstellen. Denn: Bilder des großen Künstlers sind auf der ganzen Welt zu sehen. Was Tulln jedoch einzigartig macht, ist, dass Egon Schiele hier geboren wurde und mit elf Jahren hier mehr als ein Drittel seines Lebens verbracht hat. Bauer: „Kein Ort eignet sich also besser, den Menschen Schiele kennenzulernen.“

2018, wo sich der Todestag von Tullns berühmtesten Sohn zum 100. Mal jährt, präsentiert sich das Haus nun rundumerneuert, Gebäude und Konzept. Barrierefreiheit, ein Kinderspielplatz mit historischem Spielgerät und „technische Wunder“ lassen es zu einem Ort werden, an dem Geschichte zum Leben erweckt wird.

„Um den Menschen Schiele kennenzulernen, eignet sich kein Ort besser als Tulln.“ Kurator Christian Bauer

Die Grundlage lieferte Alessandra Comini. Der Doyenne der Schieleforschung ist seit ihrer Studienzeit dem Phänomen Schiele verfallen. In den 1960-er Jahren ist es ihr gelungen, mit Familienmitgliedern und Weggefährten des mit 28 Jahren viel zu früh verstorbenen Künstlers Kontakt aufzunehmen. Die auf Magnetband festgehaltenen Gespräche – in brillanter Tonqualität – hat Comini neben einigen Originalwerken dem Museum zur Verfügung gestellt und dienten als Vorlage bei der Gestaltung des Museumskonzeptes.

Nach und nach werden durch Filme und sogenannte Augmented Realitiy-Effekte verschiedene Schauplätze aus Egon Schieles Biographie zum Leben erweckt. | NOEN

Über Kopfhörer taucht man ein in die Privatsphäre der Schieles. Sowohl modernste Museumstechnik als auch die Gestaltung des Eingangsbereiches mit Jugendstilmöbel lassen Besucher sich von Beginn weg beinahe wie ein Familienmitglied fühlen.

Nach dem Besuch der „Schatzkammer“ mit Originalwerken des Künstlers spielt sich im Obergeschoß des Gebäudes Schieles Leben buchstäblich vor den Augen der Besucher ab, stets begleitet von den Stimmen Cominis und deren Interviewpartnern, allen voran die Schieleschwestern Melanie, Gerti. Dabei enthüllen die Zeitzeugen so manches Geheimnis, und so manches bisher verborgen Gebliebenes kommt ans Tageslicht. Der Klang der Originalstimmen lässt bei so manchem Besucher Gänsehaut aufkommen.

Ein Herz und eine Seele: Alessandra Comini und Christian Bauer, beide profunde Forscher in Sachen Schiele. | NOEN

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier im Atrium des Rathauses holte Moderatorin Barbara Stöckl neben Bauer auch Geschäftsführer Matthias Pacher, Bürgermeister Peter Eisenschenk und Johanna Mikl-Leitner vor das Mikrofon. Die Landeshauptfrau bekannte sich als leidenschaftlicher Schielefan. „Schon als junges Mädchen hatte ich einen Schiele-Kunstdruck über meinem Bett hängen“, verriet Mikl-Leitner.

Alessandra Comini war aus den USA angereist und zeigte sich vom gelungenen Projekt begeistert. Die gebürtige Texanerin zeigte mit „hier fühle ich mich wie zuhause“ ein besonderes Faible für Niederösterreich. Als Dank für ihr Engagement um das Egon Schiele Museum erhielt sie das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

So bedeutend Schiele für die Stadt sein mag, Bürgermeister Eisenschenk will Tullns berühmtesten Sohn „nicht auf ein Marketing-Element reduzieren. Vielmehr sollten wir die Intensionen des Künstlers begreifen und seine Ideen dazu nützen, die Welt ein wenig lebenswerter zu machen“, so der Stadtchef.