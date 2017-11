In der Zeit von Freitag, 24. November, bis Samstag, 16. Dezember, präsentiert die Stadtgemeinde im Rathaus die Gemeinschaftsausstellung „Kunst im Tullner Raum VI“, an der heuer acht Künstler beteiligt sind.

Zusätzlich gibt es unter dem Titel „Erinnerung und Vision“ eine Sonderschau über das Schaffen von Fritz Laderer. Der Künstler hätte am 25. Oktober seinen 90. Geburtstag gefeiert, nur wenige Monate vorher verstarb er. Die ihm gewidmete Ausstellung soll nun sein Vermächtnis bewahren sowie die Vielfalt seines schöpferischen Tuns aufzeigen.

Ein zentrales Thema im künstlerischen Schaffen von Fritz Laderer ist der Mensch. Dies kommt in den ausdrucksstarken Ölbildern und Porträts, in den Wachskreidearbeiten und den grafischen Blättern zum Ausdruck, wobei die fantastischen und überwirklichen Gestaltungen den Betrachter in ihren Bann ziehen.

Weit über Österreich hinaus hat er mit seinen Ausstellungen in Paris, Brüssel, Florenz, Bonn und München auch internationale Anerkennung gefunden.

Starke Verbindung mit der Heimatstadt Tulln

Fritz Laderer hat viele soziale Projekte und die Restaurierung des Tullner Karners tatkräftig unterstützt. Er liebte seine Heimatstadt Tulln und hat hier unter anderem mit den Glasfenstern in der Kirche St. Stefan bzw. in der Aufbahrungshalle, mit dem großen Relief im Sitzungssaal des Rathauses und mit der überlebensgroßen Lindenholz-Madonna bleibende Spuren hinterlassen.

Im Spätwerk des Künstlers sind besonders seine Aquarell-und Acrylarbeiten hervorzuheben, in denen er Erträumtes und Gewünschtes mit Leidenschaft darstellte.

Die Ausstellungen im Rathaus sind jeweils ab 10 Uhr von Dienstag bis Donnerstag während der Öffnungszeiten im Gemeindeamt und am Freitag bzw. am Samstag von 10 bis 17 Uhr zugänglich.