Hauptplatz, Freitagmorgen, es ist noch nicht viel los. Aber rund um die Dreifaltigkeitssäule tummeln sich auffällig viele Menschen in Laufkleidung und mit „Laufend helfen“-T-Shirts, es herrscht nervöse Aufregung. Die Ursache: Obmann Markus Riederer, der den Verein Laufend Helfen erst in diesem Jahr gegründet hatte, will gemeinsam mit Robert Kasser bis Sonntag die Strecke von Tulln bis Klagenfurt laufend bewältigen. Ausgerüstet sind beide nur mit dem Notwendigsten (Wasserflaschen, Kleidung, Zahnbürste).

Bürgermeister Peter Eisenschenk wünscht noch gutes Gelingen, dann starten die beiden Ausdauerläufer, zu Beginn begleitet von einem Pulk von Vereinskollegen, ihr Abenteuer.

Zurück bleibt Helmut Bauer, der selbst schon mehrfach sehr lange Strecken für den einen oder anderen guten Zweck gegangen ist. Heute verkauft er seine berühmten köstlichen Schaumrollen (frisch gebacken und gefüllt). Der Reingewinn geht ebenfalls an „Laufend helfen“ und damit an den kleinen Jakob, der am Apert-Syndrom leidet, einer Krankheit die körperliche und teilweise geistige Behinderungen mit sich bringt. Aufwändige Therapien und Operationen sind notwendig.

Die beiden Läufer haben ihr Ziel wohl behalten erreicht, die NÖN wird weiter über ihre sozialen Projekte berichten.

Spenden sind willkommen, IBAN: AT50 3288 0000 0055 7868.