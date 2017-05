Der Verein ist für seine Aktionen weit über die Bezirksgrenzen hin bekannt. Beim Wings for Life World Run haben Obmann Markus Riederer und seine Mitstreiter von „Laufend Helfen“ wieder jede Menge Kilometer für insgesamt fünf Schützlinge gemacht.

Im Vorjahr hatte der Verein unter anderem die elfjährige Lara Özdemir unterstützt, sie litt an einem Hirntumor. Lara hatte sich damals fest vorgenommen, als Dankeschön, heuer beim Wings for Life World Run mitzulaufen. Leider verstarb Lara im Dezember. Ihr Wunsch sollte dennoch in Erfüllung gehen.

Markus Riederer: „Ich dachte, ich muss was tun, ich möchte einen Startplatz für Lara haben.“ Kurz darauf war dieser Startplatz beim internationalen Lauf auch schon Realität. Am „Laufend Helfen“ T-Shirt von Riederer fanden sich zwei Startnummern. Somit ist Lara Özdemir mit der Startnummer 103642 beim Wings for Life World Run satte 31,64 Kilometer mitgelaufen …

