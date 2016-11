Irene Schlager, Lehrerin am Gymnasium Waidhofen an der Thaya, wird mit erstem Dezember mit der Leitung des Gymnasiums Tulln betraut und übernimmt damit eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Die zukünftige Direktorin ist Jahrgang 1962, studierte an der Universität Wien und schloss das Lehramtsstudium an der philosophischen Fakultät sowie ein Theologie-Studium an der theologischen Fakultät jeweils mit dem akademischen Grad „Magister“ ab.

Unterricht mit "Herzblut"

Mit großem Engagement unterrichtete sie bisher Deutsch und Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung. Waidhofens Lehrpersonal und Direktor Roland Senk beschreiben Schlager als eine Person, bei der Schüler „in ihrem Unterricht das nötige Wissen und die Kompetenzen erwerben, die sie für die Absolvierung der Reifeprüfung, das spätere Berufsleben oder ein Studium brauchen.“ Schlager unterrichte nicht nur mit „Herzblut“, sie nehme auch die erzieherischen Aufgaben sehr ernst. Individuell abgestimmt sorge sie sich um die jungen Menschen, die ihr anvertraut sind, und verstehe es, auch durch ihr großes pädagogisches Verständnis, für ein gutes Klassenklima zu sorgen.

Die scheidende Direktorin Ingrid Balka traf ihre designierte Nachfolgerin bereits persönlich. „Ich kann über sie nur Positives berichten. Ich bin überzeugt, dass sie die beste Wahl für das Gymnasium, das Lehrpersonal und die Schüler ist“, so Balka, die das Gymnasium zwölf Jahre lang mit Leidenschaft und Tatkraft führte.