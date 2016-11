In jedem stecke ein Stück Schöpfungsgeschichte: Jeder habe seinen eigenen Urknall, nur der Mann eben einen besonders großen.

So wie der Urknall war dieser Vergleich erst der Anfang der gegenseitigen, liebsamen Vorhaltungen von Gabriele Kuhn gegenüber ihrem Ehemann Michael Hufnagl. Dessen Konter ließen in diesem, aus ihren gemeinsamen Kurier-Kolumnen zitierten Lesekabarett meist nicht lange auf sich warten.

Die 360 Gäste erlebten Auszüge einer an sich glücklichen Ehe. So fand der eine oder andere Besucher bestimmt Parallelen bei den alltäglichen Schlagabtäuschen um verschwundene Socken, volle Handtaschen und andere Beziehungsbanalitäten. Gute Ratschläge und Fakten gab es obendrein: So sei Männerschnupfen mit dem von Frauen nicht vergleichbar. Das hätten zahlreiche Studien unter Männern ergeben.Der beste Satz als verbaler „Mutti-Ruhigsteller“ im Kampf gegen den „To-do-Drachen“ sei immer noch: „Jo, moch i eh glei“.