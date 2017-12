Weihnachtszeit ist Erzählzeit: Der deutsch-österreichische Schauspieler Christian Tramitz („Der Schuh des Manitu“, „Hubert & Staller“) las im Danubium aus dem beliebten Kinderbuch „Bakabu und der Goldene Notenschlüssel“ von Ferdinand Auhser.

Die spannende Fantasie-Geschichte Kinderlieder-Buchreihe „Hör zu, Bakabu“ zog Klein und Groß in den Bann. Auch Kristina Sprenger, Landesrätin Barbara Schwarz, Arthur Lauber und Fritz Aumayr genossen die Darbietung und ließen sich bezaubern.

Spannende Lesung für "Groß und Klein"

In der spannenden und lehrreichen Geschichte des Ohrwurms wird der Notenschlüssel zum Türöffner in eine bunte und fantasiereiche Welt, die Auge und Ohr gleichermaßen anspricht. „Das ist eines der wenigen Kinderbücher, die mich sofort fasziniert haben.

Die Figuren, Musikuntermalung und Bilder sind einfach großartig“, lobt Tramitz das Buch. Der Schauspieler und Synchronsprecher lieh bereits in der Hörbuchfassung dem Ohrwurm seine Stimme. Im Singeland – weit von unserer Erde entfernt – ist die Musik zu Hause. Dort muss sich der kleine blaue Ohrwurm Bakabu auf die Suche nach dem verloren gegangenen goldenen Notenschlüssel machen, um das Singfest eröffnen und das Lied hören zu können, das eigens für ihn komponiert wurde. Bei Auhsers Erzählung tauchen Leser und Zuhörer spielerisch in die Welt der Musik ein und lernen unterschiedliche Instrumente kennen. Der kleine Held wurde bereits durch die Lieder-Alben „Hör zu, Bakabu“ bekannt, die in Kindergärten für Sprachfrühförderung und musikalische Früherziehung eingesetzt werden. In „Bakabu und der Goldene Notenschlüssel“ steht die Erzählung im Mittelpunkt.